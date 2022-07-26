Kanalizasyon borusunda sıkışan yavru kanguruyu kuyruğundan tutup böyle kurtardı

Twitter'da paylaşıma giren bir video, kullanıcıların hayli ilgisini çekti. Söz konusu videoda, İngiltere'de bulunan bir adam ve yavru kanguru yer alıyor. Adam yoldan geçerken kanalizasyon borusunun üstünde bir kuyruk görmesiyle yavru kanguruyu tuttuğu gibi çekip kurtarıyor.

SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ

Öte yandan kanalizasyon borusundan çıkartılan yavru kanguru zıplayarak ormanın içine koşuyor. Kurtaran kişi ise uzun süre kanalizasyon borusunun altında mahsur kalan yavru kanguru için sağlık durumun iyi olduğunu belirtti.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Sosyal medyada paylaşılan videoya kısa süre içinde çok yorum geldi. Yorumlar arasında "yavru kanguruya ne kadar hassas davranmış", "nasıl kuyruğu görmüş" gibi yorumlar geldi.