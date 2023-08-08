Kütahya Valisi Ali Çelik, DPÜ Rektörü Süleyman Kızıltoprak'ı kabul etti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Valisi Ali Çelik ile bir araya geldi. Görüşmede iyi dilekler sunuldu ve hediye takdimi yapıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Valisi Ali Çelik ile Valilik makamında bir araya geldi.

Valilik makamında sohbet şeklinde geçen görüşmede Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü görevine başlayan Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Rektör Kızıltoprak'a çalışmalarında başarılar diledi. Prof. Dr. Kızıltoprak da Vali Çelik'e ev sahipliğinden dolayı teşekkürlerini iletti ve görevlerinde başarı temennisinde bulundu.

Karşılıklı iyi dileklerinin sunulduğu görüşme, hediye takdiminin ardından sona erdi. - KÜTAHYA