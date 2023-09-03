Kütahya'da Samanlıkta Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Çamırdık köyünde bir evin samanlığında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu samanlık kullanılamaz hale geldi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Çamırdık köyünde bir samanlıkta çıkan yangın evlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye Çamırdık köyünde bir evin samanlığında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yanındaki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu samanlık kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KÜTAHYA