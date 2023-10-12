Kütahya'da kayıp zihinsel engelli yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, 4 Ekim Çarşamba gününden beri kayıp olan 80 yaşındaki zihinsel engelli Selim Ece'nin bulunması için arama çalışması başlatıldı. İlçede yaşlı adamı bulmak amacıyla AFAD, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve gönüllü vatandaşların yanı sıra İlçe Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş ve Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın'da katıldı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, 4 Ekim Çarşamba gününden beri kayıp olan 80 yaşındaki zihinsel engelli Selim Ece'nin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Domaniç Çukurca beldesinde ikamet eden zihinsel engelli Selim Ece'nin, 4 Ekim Çarşamba gününden beri eve dönmemesi üzerine yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunuldu. İlçede yaşlı adamı bulmak amacıyla başlatılan arama çalışmalarına AFAD, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve gönüllü vatandaşların yanı sıra İlçe Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş ve Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın'da katıldı. - KÜTAHYA