Kütahya'da Kaybolan Şahıs 23 Saat Sonra Sağ Bulundu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde mantar toplamak için evinden çıkan ve 23 saattir kendisinden haber alınamayan şahıs bulundu. Arama çalışmaları sonucunda şahıs, Bursa'nın Harmancık ilçesi yakınlarında sağ olarak bulundu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde mantar toplamak için evinden çıkan ve 23 saattir kendisinden haber alınamayan şahıs bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kuruçay beldesinde ikamet eden 65 yaşındaki Erdoğan Sezer, mantar toplamak için gittiği Tavşanlı Alabarda köyü yakınlarında kaybolup telefon irtibatı da sağlanamayınca çocukları kayıp başvurusunda bulundu.

Köylüler, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından aranmaya başlanılan Erdoğan Sezer gece boyunca ormanlık alanda yolunu kaybedip geceyi geçirdiği öğrenildi. Gece boyunca da arama çalışmalarının sürdürüldüğü dağlık alanda jandarma arama kurtarma köpeği ve dronla da havadan arama çalışmaları yürütüldü.

23 saatlik arama çalışmalarının sonunda Erdoğan Sezer, yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta Bursa'nın Harmancık ilçesi Balatdanişmend yakınlarında sağ olarak bulundu. - KÜTAHYA