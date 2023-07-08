Kütahya'da Domuz Sürüsü Porsuk Barajı'nda Yüzerken Görüntülendi

Kütahya-Eskişehir kara yolu yakınlarındaki Porsuk Baraj Gölü'nde yüzen domuz sürüsü, gölün kayalık kısmından karaya çıktı. Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alperen Akdemir, gölette yüzen domuzları görüntüledi ve nadir bir olayı kayıt altına aldı.

Kütahya'da yavruların da bulunduğu domuz sürüsü Porsuk Barajı'nda yüzerken görüntülendi.

Kütahya- Eskişehir kara yolu yakınlarındaki Porsuk Baraj Gölü'nde yüzen domuz sürüsü, gölün kayalık kısmından karaya çıktı.

Baraj gölünde kuş gözlemi yapan doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alperen Akdemir, gölette yüzen domuzları görüntüledi.

Akdemir, AA muhabirine, doğada gözlem yaparken yaban hayatına ait birçok olaya şahit olduğunu söyledi.

Porsuk Barajı'nın özellikle birçok kuş türüne ev sahipliği yaptığını, kara hayvanı olarak bilinen domuzları da suda görüntülediğini belirten Akdemir, "Kütahya'mız başta olmak üzere Türkiye'de farklı bölgelerde kuş ve yaban hayatı fotoğrafı çekiyorum. Porsuk Barajı'nda kuş fotoğrafı çekerken domuz sürüsünün yüzerek karaya çıktığına da şahit oldum. Nadir görülebilecek olayı kayıt altına aldım." ifadelerini kullandı.