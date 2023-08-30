Kütahya'da çıkan orman yangınında yaralanan 2 orman işçisi Eskişehir'e sevk edildi

Kütahya'da çıkan orman yangınında yol açarken alevlerin arasında kalarak yaralanan 2 orman işçisi, Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralı personelleri ziyaret eden Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, durumlarının iyi olduğunu belirtti. Yangın kontrol altına alındı.

Kütahya'da çıkan orman yangınında yol açarken alevlerin arasında kalarak yaralanan 2 orman işçisi, Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kütahya merkeze bağlı Gedikoğlıçiftliği köyü Tuzludere mevkiinde başlayan orman yangınına müdahale edilmesi için yol açan dozer, rüzgarın tersten esmesi sonucu bir anda alevlerin arasında kalarak yandı. Yanan dozerden kendini dışarı atan dozer operatörü Hasan Hüseyin Türker ve Orman İşletme Şefi Murat Yıldırım, alevlerin arasında kalarak yaralandı. Kütahya Evliya Çelebi Hastanesi'ne kaldırılan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personelleri, tedavi edilmek üzere ambulanslar ile Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Orman Genel Müdürü yaralı personelleri ziyarete geldi

Kütahya'daki orman yangınında yanarak yaralanan ve Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edilen personelleri, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin ve aileleri karşıladı. Helikopter ile Ankara'dan yola çıkan ve Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı'nda inen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gelerek Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin'den bilgi aldıktan sonra yaralanan personelleri ve ailelerini ziyaret etti.

Yangın kontrol altına alındı

Kütahya Valisi Musa Işın yaptığı açıklamada, orman yangınının kontrol altına alındığını ve yaralanarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personellerinin durumlarının iyi olduğunu belirtti. - ESKİŞEHİR