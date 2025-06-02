Kuşadası'nda Nesli Tehlikede 'Tülüşah' Çiçek Açtı

Kuşadası'nda Nesli Tehlikede 'Tülüşah' Çiçek Açtı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde koruma altına alınan endemik 'tülüşah' bitkisi çiçek açtı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, Tülüşah'ın korunması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekti.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, nesli yok olma riski taşıdığı için korumaya alınan, endemik bitki türü 'tülüşah' çiçek açtı. 'Tülüşah'ı koparmanın cezasının 557 bin TL olduğu belirtildi. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Kuşadası'nın sembolü haline gelen Tülüşahların ve yaşam alanlarının korunması ve geleceğe taşınması birlikte mümkün" dedi.

Adını, Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın da yer aldığı Samson Dağları'nın antik isminden alan endemik 'Tülüşah' ( Aydın Gaşağı), bu yıl ilk olarak imar planlarında park alanı olarak ayrılan ve belediyelerin sorumluluğundaki zeytinliklerde çiçek açtı. Sitelerin arasında kalan bitkilerin zarar görmemesi için ilgili belediyelere ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bilgi verildi. 'Tülüşah'ı koparmanın cezasının 557 bin TL olduğu belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "IUCN'in Tehlike Kategorisi'nde 'CR' (Çok Tehlikede) olarak belirlenen Tülüşah, yoğun olarak görüldüğü Yaylaköy'den başlayarak, denize doğru uzanan Soğucak eteklerine kadar yayılım gösteriyor. Bu bölgelerde iklim şartları nedeniyle henüz çiçeklerini açmadıkları görülüyor, sıcakların artmasıyla birlikte kısa zamanda tüm güzelliklerini sergileyeceklerini tahmin ediyoruz. Daha az bireylerin olduğu Davutlar yolu, İkiçeşmelik, Taşocağı yolu ve Güvercinada'da da bulunuyor" dedi.

'BÜYÜK BİR ŞANS'

Tülüşahların Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Tür Koruma Eylem Planı kapsamında izlenip korunduğunu belirten Sürücü, plan öncesinde yapılaşma ve dolgu çalışmalarıyla bazı alanlardaki bitkilerin tamamen yok olduğuna dikkat çekti. Sürücü, "Bu hatalar tekrar edilmemeli. Endemik bitkinin kalanlarının yok olmasını önlemek için antropojenik etkilerden olumsuz etkilenmemesi, gerekli koruma tedbirlerinin alınması ve bitkinin bulunduğu alanlara bilgilendirici ve uyarıcı tabelalar dikilmesi ve alanda bu türün bulunduğuna dair imar plan notlarına işlenmesi gerekiyor. Endemik bir tür olan Tülüşah'ın Kuşadası'nın içinde, sitelerin arasında bugüne kadar bizlere kadar ulaşması büyük bir şans. Önemli olan bu bitkinin öncelikle habitatını koruyabilmek. Planlanan her projede o bölgenin ekolojik yapısı mutlaka incelenmeli. Kuşadası'nın sembolü haline gelen Tülüşahların ve yaşam alanlarının korunması ve geleceğe taşınması birlikte mümkün" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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