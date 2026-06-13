Haberler

Kuşadası'nda Elektrik Direğine Yuva Yapan Leylek Çifti Yavrularını Büyütüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uzun bir aradan sonra gelen leylek çifti, elektrik direğine yuva yaparak iki yavru dünyaya getirdi. Mahalle sakinlerinin 'Ada' ve 'Efe' adını verdiği leyleklerin yuvası dronla görüntülendi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine uzun bir aradan sonra gelip, elektrik direğine yuva yapan leylek çifti, bu yıl dünyaya gelen yavrularını büyütüyor. Mahalle sakinlerinin 'Ada' ve 'Efe' ismini verdiği leyleklerin yuvası dronla görüntülendi.

Kuşadası'nın Değirmendere Mahallesi'ne nisan ayının sonunda gelen bir çift leylek, bir mermer işletmesinin içerisinde bulunan elektrik direğine yuva yaptı. İlçede, uzun bir aradan sonra leyleklerin yuva kurması heyecanla karşılandı. Bölgedeki sulak alanları sahiplenen leylek çiftine, mahalle sakinleri de 'Ada' ve 'Efe' ismini verdi. İçerisinde 2 yavrunun bulunduğu yuva, dronla görüntülendi. Leylek çiftinin yuva yaptığı elektrik direğinin bulunduğu mermer işletmesinde çalışan Muhammet Demirel, "İş arkadaşlarımla birlikte mola zamanlarımızda sürekli onları izliyoruz. Mahalle sakinleriyle birlikte isimlerini Ada ve Efe koyduk. İş yerimizin yakınında leyleklerin yavrularını büyütmesini izlediğimiz için de çok mutluyuz. Umarım önümüzdeki yıl da gelip, yuva kurarlar" diye konuştu.

Haber-Kamera: Oğuzhan BOYSAN/KUŞADASI (Aydın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir

Beklenen açıklama geldi! ABD ve İran arasındaki savaş bitiyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avustralya'dan Türkiye'yi kızdıran sözler! Milli Takım'dan anında yanıt geldi

Maça saatler kala ortam gerildi: Bana komik geliyor, sahada göreceğiz
Ederson'dan sürpriz Fenerbahçe kararı

Ederson'dan sürpriz Fenerbahçe kararı
Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel'in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka

Ünlü oyuncunun uyuşturucu yazışmaları ifşa oldu: Acil lazım kanka
Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...

Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi
Dünya Kupası tribünlerinde ilginç görüntü! İçeceğini telefonuyla içti

Görüntüsü olmasa kimse inanmaz! Şaşkınlık yaratan olay
Naci Görür'den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak

Gece yarısı yaşanan deprem sonrası kritik uyarı: Korkarım parçalanacak