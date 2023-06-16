Kuş Gözlemcisi Ömer Faruk Durdu, Türkiye'de Ender Görülen Kuşları Fotoğrafladı

Balıkesir Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencisi ve kuş gözlemcisi Ömer Faruk Durdu, Mardin Nusaybin'de Hindistan kökenli şikra ve tepeli arı şahini kuşlarını konar vaziyette görüntüledi. Türkiye için çok nadir türler arasında gösterilen bu kuşlar daha önce sadece havada görülmüştü.

BALIKESİR Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencisi, kuş gözlemcisi Ömer Faruk Durdu, Hindistan kökenli ve daha önce Türkiye'de sadece havada görülebilen 'şikra' ve 'tepeli arı şahini' kuşlarını ilk kez konar vaziyette Mardin Nusaybin'de görüntüledi.

Balıkesir Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencisi ve yaklaşık 2 yıldır da kuş gözlemciliği yapan Ömer Faruk Durdu, geçen hafta memleketi Mardin'in Nusaybin ilçesindeki kuş gözlemi sırasında farklı günlerde Hindistan kökenli türlerden olan 2 kuşu fotoğrafladı. Türkiye için çok ender türler arasında gösterilen şikra en son 3 yıl önce, tepeli arı şahini ise 2 yıl önce görülmüştü.