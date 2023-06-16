Kuş Gözlemcisi Ömer Faruk Durdu, Türkiye'de Ender Görülen Kuşları Fotoğrafladı
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Balıkesir Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencisi ve kuş gözlemcisi Ömer Faruk Durdu, Mardin Nusaybin'de Hindistan kökenli şikra ve tepeli arı şahini kuşlarını konar vaziyette görüntüledi. Türkiye için çok nadir türler arasında gösterilen bu kuşlar daha önce sadece havada görülmüştü.
BALIKESİR Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencisi, kuş gözlemcisi Ömer Faruk Durdu, Hindistan kökenli ve daha önce Türkiye'de sadece havada görülebilen 'şikra' ve 'tepeli arı şahini' kuşlarını ilk kez konar vaziyette Mardin Nusaybin'de görüntüledi.
Balıkesir Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencisi ve yaklaşık 2 yıldır da kuş gözlemciliği yapan Ömer Faruk Durdu, geçen hafta memleketi Mardin'in Nusaybin ilçesindeki kuş gözlemi sırasında farklı günlerde Hindistan kökenli türlerden olan 2 kuşu fotoğrafladı. Türkiye için çok ender türler arasında gösterilen şikra en son 3 yıl önce, tepeli arı şahini ise 2 yıl önce görülmüştü.Şikra kuşunun ana vatanının Hindistan olduğunu belirten Durdu, Nusaybin'de kuş gözlemi yaptığı sırada fotoğrafladığını, Türkiye'de daha önceki 4 kaydın havada uçarken olduğunu, konar vaziyette ilk kaydı çektiğini söyledi. Şikranın bölgede çift olarak görüldüğünü, sadece birini fotoğraflayabildiğini belirten Durdu, "Hindistan ve İran'da ürediği biliniyor. Çift olarak görülmesi nedeniyle bu konuda da takibi ve incelemeleri sürüyor. Türkiye'de de yuva yapıp, üreme ihtimali var. Eğer gerçekleşirse Türkiye'deki ilk üreme kaydı da oluşacak" dedi. Geçen haftaki gözlemlerinde yine aynı bölgede ana vatanı Hindistan olan tepeli arı şahinini de fotoğrafladığını açıklayan Durdu, şikra gibi daha önce Türkiye'de sadece havada 6 kaydı bulunan tepeli arı şahini için de konar vaziyetteki ilk kaydın oluştuğunu dile getirdi. Durdu, Türkiye için çok nadir türlerden olan tepeli arı şahininin en son 2 yıl önce görüldüğünü de kaydetti.