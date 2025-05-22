Kurucaşile'de Yavru Bozayı Sahile İndi

Kurucaşile'de Yavru Bozayı Sahile İndi
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Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde bir balıkçı tarafından görüntülenen yavru bozayı, sosyal medyada yayıldı ve vatandaşlar sahile akın etti. Doğa koruma ekipleri ise bölgedeki insanlara uyarılarda bulundu.

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde yavru bozayı sahile indi. Bir balıkçı tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyadan hızla yayılınca vatandaşlar, sahile gelerek ayıyı izledi.

Kurucaşile ilçesinin girişindeki Yardibi Sahili'ne Küre Dağları Milli Parkı'ndan geldiği tahmin edilen 1 yaşındaki yavru bozayı, balıkçı Buhan Kayık tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması ile çok sayıda vatandaş, Yardibi Sahili'ne gelerek yavru ayının sahildeki yeşil otları yemesini izledi. Diğer yandan Bartın Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek, vatandaşlara anne ayının kendilerine zarar verebileceği uyarısında bulunarak, bölgeden uzaklaşmalarını sağladı. Havanın kararmasıyla yavru ayı gözden kaybolurken, Kurucaşile Belediyesi hoparlörden anons yaparak Yardibi Sahili'ne ve ilçeye yakın ormanlara insanların yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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