Kürtün'de kavga sonucu intihar eden genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde iki amcaoğlu arasında çıkan kavganın ardından sevdiği gencin intihar ettiğini duyduktan sonra canına kıyan 22 yaşındaki Havva Bayrak gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

İlçeye bağlı Özkürtün Beldesinin Süme Mahallesinde dün gece gerçekleşen olayda Salihcan Kaya (21) amcasının oğlu S.K. (20) ile kız meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından çıkan arbedede Salihcan Kaya elindeki bıçakla S.K.'yı boğazından bıçakladı. Kanlar içinde yere serilen S.K.'yı gören Salihcan Kaya ise kuzeninin öldüğünü düşünerek evine giderek silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Salihcan Kaya ve S.K'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kürtün Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan silahla intihar eden Salihcan Kaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Salihcan Kaya'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Havva Bayrak ise (22) ise ölüm haberini alınca evindeki silahla intihar etti. Ağır yaralı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Havva Bayrak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan S.K, Gümüşhane Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından gece yarısı Trabzon'daki hastanede tedavi altına alındı.

Yapılan otopsisinin ardından Süme Mahallesine getirilen Bayrak'ın cenazesi helallik alınmasının ardından öğle namazına müteakip evlerinin önündeki alanda kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi. Genç yaşta kızlarını toprağa veren Bayrak ailesi bireylerinin güçlükle ayakta durduğu cenaze namazını ilçe müftüsü İsa Akbaş kıldırırken, cenaze namazına Kürtün Kaymakamı Okan Dağlı, Kürtün Belediye Başkanı Enver Şen, Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut, babası Salih Bayrak, aile bireyleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Olayda hayatını kaybeden Salihcan Kaya (21) ise ikindi namazının ardından aynı yerde toprağa verilecek. Kavgada yaralanan S.K'nın (20) tedavisi sevk edildiği Trabzon KTÜ Farabi Tıp Fakültesi hastanesinde devam ediyor. - GÜMÜŞHANE