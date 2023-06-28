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Kurbanlık koyun kaçtı

Kurbanlık koyun kaçtı

Yaşam Haberleri

Adana'da bir ailenin kurbanlık koyunu kesmek için hazırlık yaptığı sırada koyunun kaçması güvenlik kamerasına yansıdı. Koyun, mahallelinin yardımıyla yakalandı ve kesime götürüldü.

KURBANLIK KOYUN KAÇTI

Adana'nın Yüreğiri ilçesi Özgür Mahallesi'nde bir ailenin kurban kesmek için hazırlık yaptığı sırada evlerinin önünde bekleyen koyun kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, aile bireyleri koyunu yakalamak için peşinden koştu. Mahallelinin de yardımıyla yakalanan koyun daha sonra kesime götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Yaşam

Adana Yaşam Haberler

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