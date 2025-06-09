Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar

Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar
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Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar
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İki kişi kurbanlık danayı apartmanın merdivenlerinden 5. kata çıkarmaya çalıştı. Görüntüleri izleyenler, hayvana yapılan muameleyi eleştirerek "Bu ibadet değil eziyet" yorumunda bulundu.

Kurban Bayramı yaklaşırken, bazı vatandaşların kurbanlık hayvanları şehir içinde taşıma yöntemleri tepkilere neden oluyor. Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, kısa sürede gündem oldu.

HAYVANI 5. KATA ÇIKARMAYA ÇALIŞTILAR

Görüntülerde iki kişinin kurbanlık bir danayı apartmanın merdivenlerinden 5. kata çıkarmaya çalıştığı görülüyor. Merdivenlerden çıkarılmak istenen dana, hem kendisi için hem de çevresi için büyük risk oluşturdu.

"BU İBADET DEĞİL EZİYET"

Hayvanın yaşadığı stres ve çektiği zorluğu görenler "Bu ibadet değil eziyet", "Hayvana yazık değil mi?", "Bu şekilde kurban kesilmez" şeklinde yorumlar yaparak duruma tepki gösterdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTolga Akay:

Bu ülkenin neden AB ye hiçbir zaman giremeyeceğinin bir başka göstergesi

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