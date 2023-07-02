Kurban Bayramı Tatilinde Tekirdağ-İstanbul Yolu Araç Kuyruğu Oluştu

Kurban Bayramı tatilinin son gününde, Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru araç kuyruğu oluştu. Tatilin son gününde trafik yoğunluğu artarak devam etti. Polis ve jandarma önlem aldı, sürücüler uyarıldı.

Kurban Bayramı tatilinde Trakya ve Çanakkale'nin tatil bölgelerine gidenler, İstanbul'a dönüşte trafik yoğunluğu oluşturdu. Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru dün akşam başlayan araç yoğunluğu, tatilin son günü de artarak sürdü. İstanbul'a sınır Marmaraereğlisi ilçesinde araç kuyruğu, yer yer 2 kilometreyi aştı. Polis ve jandarma yoğun nedeniyle kara yolu üzerinde önlem aldı. Kavşaklarda sürücüler dikkatli olmaları yönünde uyarıldı. Emniyet şeridini kullanan sürücülere ise ceza kesildi.