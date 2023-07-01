Kurban Bayramı'nda İstanbullular Adalar'a Akın Etti

Kurban Bayramı'nın son gününde güzel havayı da fırsat bilenler, Adalar'a gitmek için Kadıköy ve Kabataş iskelelerine geldi. Vapurlara binmek isteyenler uzun kuyruk oluşturdu.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler havanında güzel olmasını da fırsat bilerek, Adalar'a gitmek için iskelelere geldi. Sabahın erken saatlerinden itibaren Kadıköy ve Kabataş İskelelerine gelenler, vapura binmek için kuyruk oluşturdu.

"BOŞ KALAN İSTANBUL'UN TADINI ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Ailesi ile birlikte adalara gideceğini söyleyen Mustafa Akça "Çocuklarla birlikte tatili değerlendirmek için gidiyoruz. Herkese iyi tatiller olsun" diye konuştu.