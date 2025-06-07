Kurban Bayramı'nda İstanbul Plajlarında Yoğunluk

Kurban Bayramı'nda İstanbul Plajlarında Yoğunluk
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular, Büyükçekmece'deki plajlara akın etti. Plajda yoğunluk gözlemlendi, tatilini İstanbul'da geçirenler güneşlenip denize girdi.

Vehbi DEMİR/ Kurban Bayramını'n 2'nci gününde İstanbul'da kalanlar sıcak havayı da fırsat bilerek plajlara akın etti. Büyükçekmece'deki plaj havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde sıcak havayı da fırsat bilenler sahillere ve plajlara gitti. 4 günlük bayram tatilinde bazı vatandaşlar tatil beldelerine bazıları memleketlerine giderken İstanbul'da kalanlar da sahillere ve plajlara akın etti. Büyükçekmece'deki halk plajında yoğunluk oluştu. Kimi güneşlendi, kimi denizde yüzdü. Plaj havandan da görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası

Koreli turistlere şok! Hem davet edip hem para istediler
Elon Musk seçimi kazandırdığı Trump'a rakip oluyor

Sen misin Musk'ı kızdıran! Seçimi kazandırdığı Trump'a rakip oluyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu! Bayramdan sonra imza bekleniyor

Bayramdan sonra imza atacak! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı

CHP'li başkanın durumu nasıl? Özel hastane önünde son bilgiyi paylaştı
İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı

İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış

Elektrik akımına kapılan CHP'li başkanla ilgili çarpıcı detay
Siirt'te düğün salonuna silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Düğün salonuna girip rastgele ateş açtı: Ölü ve yaralılar var
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu

Kapısı kilitli odada anne ve kızının cansız bedeni bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.