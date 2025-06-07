Kurban Bayramı'nda İstanbul Plajlarında Yoğunluk

Vehbi DEMİR/ Kurban Bayramını'n 2'nci gününde İstanbul'da kalanlar sıcak havayı da fırsat bilerek plajlara akın etti. Büyükçekmece'deki plaj havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde sıcak havayı da fırsat bilenler sahillere ve plajlara gitti. 4 günlük bayram tatilinde bazı vatandaşlar tatil beldelerine bazıları memleketlerine giderken İstanbul'da kalanlar da sahillere ve plajlara akın etti. Büyükçekmece'deki halk plajında yoğunluk oluştu. Kimi güneşlendi, kimi denizde yüzdü. Plaj havandan da görüntülendi.