Kurban Bayramı'nda Adalar'a Gitmek İçin Uzun Kuyruklar

Kurban Bayramı'nda Adalar'a Gitmek İçin Uzun Kuyruklar
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Kurban Bayramı'nın ikinci gününde güzel havayı değerlendiren İstanbullular, Bostancı İskelesi'nde Adalar'a gitmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, bayramın tadının kalmadığını ifade etti.

KURBAN Bayramı'nın ikinci gününde güzel havayı fırsat bilenler, erken saatlerde Adalar'a gitmek için Bostancı İskelesi'ne geldi. Vapurlara binmek isteyenler uzun kuyruk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler havanın güzel olmasını değerlendirerek, Adalar'a gitmek için Bostancı İskelesi'ne geldi. Sabahın erken saatlerinden itibaren iskeleye gelenler, vapura binmek için uzun kuyruk oluşturdu.

'ESKİ BAYRAMLARIN TADI YOK'

İskelede sıra bekleyen Selma Aktepe, "Valla bayram bayram gibi geçmiyor açıkçası herkes bu yıl memleketine gitti. Biz İstanbul'da kaldık. Benim bir arkadaşım var onunlada adalara geçmeyi düşünüyoruz şimdi. Yani eski bayramların hiç tadı yok. Çoluğumuz çocuğumuzda yanımızda değil. Böyle keyifsiz bir bayram diyebilirim" dedi.

'BAYRAM DEĞİL NORMAL BİR GÜN'

Bayram tatilini değerlendiren Dilek Kalyoncu, "Bayramın en büyük güzelliği tatil olması. Çok yoğun çalışıyoruz. Bayram tatili hiç değilse biraz dinlenme fırsatı buluyoruz. Bayramlar eski bayramlar gibi değil. Çocuklarda bunu anlamıyor. Artık bayram değil normal bir gün ama tatil günü gibi geçiyoruz bayramı" şeklinde konuştu.

'HAVA GÜZEL,ADALARA GİDECEĞİZ'

Tatilde Adalar'ı gezmek isteyen Berkan Teyin ise, "Bayramın ikinci günü güzel geçiyor. Hava güzel, sıcak dışarıya attık kendimizi. Bostancıdayız adalara gideceğiz inşallah" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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