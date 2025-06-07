Kur'anlık Hayvan Dereye Atlarken Mahallede Şaşkınlık Yarattı

Kur'anlık Hayvan Dereye Atlarken Mahallede Şaşkınlık Yarattı
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Antalya'nın Finike ilçesinde bayram sabahı bir kurbanlık hayvan, sahiplerinin elinden kurtularak dereye atladı. Mahalle sakinleri tarafından sudan çıkarılan hayvan, sosyal medyada ilgi gördü.

ANTALYA'nın Finike ilçesi Kum Mahallesi'nde bayram sabahı kurbanlık hayvan, sahiplerinin elinden kurtularak koşmaya başladı ve kendini mahalle içinden geçen dereye attı.

Mahalle sakinlerinin şaşkın bakışları arasında suda ilerleyen kurbanlık, kısa süreli kovalamacanın ardından dere kenarına yanaştı. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan hayvan, sahibine teslim edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi görürken, bazı kullanıcılar "Yüzme bilseydi kaçacaktı yorumunda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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