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Kumluca'da 26. Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali Başladı

Kumluca'da 26. Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali Başladı
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 26. Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali, Yörük göçü korteji ile başladı. Festival, çeşitli etkinliklerle Yörük kültürünü tanıtmayı amaçlıyor.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen bu yıl 26'ncısı düzenlenen Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali, Yörük göçü kortejiyle başladı.

Kumluca Hükumet Konağı önünden hareket eden korteje katılanlar, Başpehlivan Orhan Okulu Caddesi'ne yürüdü. Yörük kıyafetleri giyen katılımcılar, at, deve ve yöresel müzik eşliğinde yürüyüş yaptı. Kortejde 41 mahalle kendine özgü yaşam biçimlerini canlandırdı. Festival korteji yoğun ilgi gördü. 4 Mayıs'ta sona erecek festival kapsamında konser, halk oyunu gösterisi, acı biber yeme yarışması gibi çeşitli etkinlikler yapılarak Yörük kültürü tanıtılacak.

HABER: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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