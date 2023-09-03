Kulu'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Su Baskınları Oluştu
Konya'nın Kulu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağışlar, ilçede su baskınlarına neden oldu. İtfaiye ve KOSKİ ekipleri, su biriken cadde, bodrum ve parklarda su tahliyesi çalışmaları yaptı. Ömeranlı Mahallesi'nde su basan Ömeranlı Entegre Devlet Hastanesi'nde de su tahliye edildi. Yağışın durmasının ardından Kulu-Kozanlı kara yolunda yaşanan aksamalar normale döndü.
Konya'nın Kulu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan gök gürültülü sağanak ilçede su baskınlarına neden oldu
Gelen ihbarlara yetişmeye çalışan itfaiye ve KOSKİ ekipleri su biriken cadde, bodrum ve parklarda su tahliyesi yaptı.
En çok ihbarın alındığı Ömeranlı Mahallesi'nde, ekipler su basan Ömeranlı Entegre Devlet Hastanesi'ni içindeki suyu tahliye etti.
Oluşan sel nedeniyle Kulu- Kozanlı kara yolunda da aksamalara neden trafik akışı, yağışın durmasının ardından yeniden normale döndü.