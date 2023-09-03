Kulu'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Su Baskınları Oluştu

Konya'nın Kulu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağışlar, ilçede su baskınlarına neden oldu. İtfaiye ve KOSKİ ekipleri, su biriken cadde, bodrum ve parklarda su tahliyesi çalışmaları yaptı. Ömeranlı Mahallesi'nde su basan Ömeranlı Entegre Devlet Hastanesi'nde de su tahliye edildi. Yağışın durmasının ardından Kulu-Kozanlı kara yolunda yaşanan aksamalar normale döndü.