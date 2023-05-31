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Kulu'da hacı adayları dualarla uğurlandı

Kulu'da hacı adayları dualarla uğurlandı

Yaşam Haberleri

Konya'nın Kulu ilçesinde 37 hacı adayı, hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara uğurlandı. Kulu'da hac farizasını yerine getirmek isteyen 88 kişiden 37 hacı adayı için Kulu Merkez Camii önünde uğurlama programı yapıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde 37 hacı adayı, hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara uğurlandı.

Kulu'da hac farizasını yerine getirmek isteyen 88 kişiden 37 hacı adayı için Kulu Merkez Camii önünde uğurlama programı yapıldı. Hacı adayları, uğurlama töreninde duygusal anlar yaşadı. Kulu Müftüsü Muhsin Yıldız, hacca gitmenin hayırlı bir yolculuk olduğuna değinerek, "Orada her türlü meşakkatten uzaksınız ama oradaki meşakkatleriniz hayra vesiledir. Rabbim haccınızı, amellerinizi kabul etsin. Oradaki üslubunuz, tarzınız, davranışınız, birbirinize olan ilişkileriniz fevkalade güzeldir. Hacda sizden bütün insanlık için, memleketimiz için dua bekliyoruz" diye konuştu.

Kulu Müftüsü Muhsin Yıldız'ın dua etmesinin ardından hacı adayları Konya Havalimanından Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine gitmek üzere uğurlandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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