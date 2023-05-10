Kulu'da Deprem Panik Yarattı
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Konya'nın Ankara'ya sınırı olan Kulu ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar panikle sokağa çıkarken, bir kişi panik nedeniyle fenalaştı ve ambulans çağrıldı.
BİR KİŞİ PANİK NEDENİYLE FENALAŞTI
Konya'nın Ankara'ya sınırı olan Kulu ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar panikle sokağa çıkıp, bir süre bekledi. Sokağa çıkan vatandaşlardan birinin panik nedeniyle fenalaşması üzerine çağrılan ambulansta müdaha edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yılmaz - Yaşam