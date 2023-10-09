Kula'da Su Kuyusuna Düşen İnek Kurtarıldı

Manisa'nın Kula ilçesinde su kuyusuna düşen inek, itfaiyenin 2 saatlik çalışması ile kurtarıldı. Ekiplere vatandaşlar da destek verdi.

MANİSA'nın Kula ilçesinde su kuyusuna düşen inek, itfaiyenin 2 saatlik çalışması ile kurtarıldı. Ekiplere vatandaşlar da destek verdi.

Kula'ya bağlı kırsal Balıbey Mahallesi'nin Çolaklar mevkisinde yaşayan Abdurrahman Bozkurt'a ait inek, bugün yaklaşık 8 metrelik su kuyusuna düştü. İneğin düştüğünü fark eden Bozkurt, durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 metresi su ile dolu kuyunun su seviyesi ekiplerce yapılan su takviyesiyle 6 metreye yükseltildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla inek, traktör kepçesine bağlanan iplerle kurtarıldı. Vatandaşlar da kurtarma çalışmalarına destek verdi. Yapılan kontrolde durumu iyi olduğu belirlenen inek, sahibi Bozkurt'a teslim edildi.(DHA)