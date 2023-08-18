Kula'da otomobilinde ölü bulunan esnaf son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilinin içerisinde ölü bulunan esnaf Erhan Yalçınkaya, son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı.

Başıbüyük Mahallesi ile Balıbey Mahallesi'ni bağlayan yolda meydana gelen olayda 45 ZR 777 plakalı araçta ölü bulunan Erhan Yalçınkaya (42), Salihli'de ikindi namazını müteakip Hamidiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeşilova Mahallesi Mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Erdal Tunca, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA