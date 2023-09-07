Küçükçekmece'de Sel Felaketinden Etkilenen Vatandaşların Yaraları Sarılıyor

Küçükçekmece'de sel felaketinden etkilenen vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediyor. Kızının çeyizi kullanılmaz hale gelen Yeter Yıldız "Kızıma geçen hafta söz yaptım. Aldığım her şey gitti. Kızıma ilk kez yeni bir yatak almıştım en çok ona üzüldüm. Oda bana hediye olsun diye bir masa almıştı oda gitti. Arkadaşların yardımıyla ayakta durmaya çalışıyoruz" dedi.

İstanbul'un bazı ilçelerinde Salı günü akşam üzeri başlayan sağanak yağış nedeniyle sel felaketi yaşanmıştı. Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan derenin taşmasıyla birlikte sel suları evlere girmişti. Evlerde bulunan mobilyalar kullanılmaz hale gelirken, bazı vatandaşlar ise, boğulma tehlikesi yaşadı. Mahalle halkının desteğiyle hasar oluşan evlerde temizlik çalışması başlatıldı. Bazı sokaklarda ise vatandaşlar leğenlerde çamaşır yıkadı. Ekipler evlerdeki hasarı tespit ederken mağdur olan vatandaşlar ise yardım çağrısında bulundu. Öte yandan bazı evlerde ise vidanjör yardımıyla su tahliyeleri devam ediyor.

"Kızıma geçen hafta söz yaptım"

Selde kızının çeyizi kullanılmaz hale gelen Yeter Yıldız "Parkelerden tut mutfak dolabına kadar hepsi perişan oldu. 3 gündür perişan bir şekilde bekliyoruz. Beyaz eşyalarımdan su arıtıcıya kadar kızımın çeyizi hepsi gitti. Parkelerime kadar hepsi gitti. En az 60-70 bin liralık zararım var. Kızıma geçen hafta söz yaptım. Aldığım her şey gitti. Kızıma ilk kez yeni bir yatak almıştım en çok ona üzüldüm. Oda bana hediye olsun diye bir masa almıştı oda gitti. Arkadaşların yardımıyla ayakta durmaya çalışıyoruz" dedi.

"Yeni aldığımız eşyalar kullanılmaz hale geldi"

Selden dolayı evi kullanılmaz hale gelen Bülent Kılıç "Bahçe katında kalıyorum. Saat 20.00 sıralarında sel baskını oldu biz o sırada gelen suları kovalarla çekiyorduk. Evin arkasındaki duvar devrildi. Kızımı alıp çıkmam bir oldu. Daha çok su basmasın diye suları çekiyorduk. Büyük bir sel gelince geri kaçtık. Daha sonra duvar yıkıldı. Evde kalamıyoruz. Büyük bir hasar oluştu. Başka ev yok. Eşte dostta da ne zamana kadar kalacağız. Yeni aldığımız eşyalar kullanılmaz hale geldi" şeklinde konuştu. - İSTANBUL