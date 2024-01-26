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Küçük Çocuk, İlk Kez Gözlüklerle Annesini Görüyor: Yürek Isıtan Reaksiyon

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Yeni gözlükleriyle annesini ilk kez gören Logan adlı çocuğun sevinçli tepkisi, milyonlarca kişi tarafından izlendi. New Jersey'deki bir göz kliniği tarafından paylaşılan videoda, annesi Logan'a gözlükleri takıyor. Başta zorlansa da, gözlüğü takıp gördüğünü fark ettiğinde yüzü sevinçle aydınlanıyor. Videonun internet üzerinde milyonlarca izlenme sayısına ulaştığı ve izleyicilerin bu durumu 'günün en harika olayı' olarak nitelendirdiği belirtildi.

Logan adlı çocuğun yeni gözlükleriyle annesini ilk kez gördüğünde gösterdiği tepki yürekleri ısıttı.

Videoda, annesi Logan'a gözlükleri takıyor. Diğer küçük çocuklar gibi başta zorlanıyor, ancak gözlüğü takıp gördüğünü fark ettiğinde bir anda yüzü sevinçten aydınlanıyor.

Annesinin "Oh, şimdi daha iyi görebiliyorsun!" dediğini duyabilirsiniz ve Logan'ın annesine baktığında ve annesini gördüğünde gülümseyerek verdiği tepki yürekleri ısıttı.

New Jersey'deki bir göz kliniğitarafından paylaşılan videonun başlığı şöyle: "Logan'ın ilk gözlükleri! Yeni gözlükleriyle annesini net bir şekilde görebildiğini mutlulukla söyleyebiliriz. Her yaş grubundaki insanların daha iyi görmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz."

Duygusal video karşısında izleyiciler şu yorumları yaptı:

Logan'ın videosu milyonlarca izlenme sayısına ulaştı.

"Bu gün bu bütün internet üzerinde gördüğüm en harika şey"

"Bu ne kadar değerli... görüş... ifade harika"

"Oh tatlı çocuk: annede ağlar:"

"Hep bebeklerin iletişim kuramadığı zamanlarda doğru reçeteyi nasıl bulduklarını merak ettim. Harika!"

Kaynak: SonDakika.com / Yaşam

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