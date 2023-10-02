Kozan Endüstri Meslek Lisesi Mezunları Kozan'da Buluştu

Adana'da Kozan Endüstri Meslek Lisesi'nden 1982 yılında mezun olan öğrenci ve öğretmenler Kozan'da bir araya geldi. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'da arkadaşlarını ilçede ağırladı.

Adana'da Kozan Endüstri Meslek Lisesi'nden 1982 yılında mezun olan öğrenci ve öğretmenler Kozan'da bir araya geldi. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'da arkadaşlarını ilçede ağırladı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, 1982 yılında Kozan Endüstri Meslek Lisesi 'nde tesviye bölümünde okuyan yaklaşık 30 kişilik öğrenci ve öğretmenleri ile 41 yıllık dostluğunu pekiştirdi. 41 yıldır bağlarını koparmayan lise arkadaşları duygu dolu anlar yaşadı.

Kozan Belediye Başkanı olan sınıf arkadaşları Kazım Özgan'ın ev sahipliğinde bir araya gelen ekip Başkan Kazım Özgan'ın ilçedeki tarih, turizm ve ekonomik yatırımlarını yerinde incelerken doğaya ve tarihe hayran kaldıklarını kaydettiler.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, 2004 yılından bu yana öğretmenleri ve sınıf arkadaşları ile bir araya geldiklerini belirterek, "Her yıl bir araya gelmeye çalışıyoruz. Güzel hatıralar biriktiriyoruz" dedi.

41 yıllık arkadaşlar, Başkan Özgan ve öğretmenleri ile birlikte Kozan ilçesindeki tarihi ve turistlik alanları gezdiler. - ADANA