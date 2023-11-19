Adana'nın Kozan ilçesinde dün gece etkili olan fırtına ve sağanak nedeni ile Çulluuşağı, Mahyalar, Düzağaç, Kızıllar mahallesinde yollar heyelan nedeni ile kapandı. Kozan Belediyesi ekipleri ve Kozan Arama Kurtarma Merkezi ekipleri bölgede yol açma çalışması başlattı.

- Kozan'da kapanan yollar iş makineleri ile açılıyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde dün gece etkili olan fırtına ve sağanak nedeni ile Çulluuşağı, Mahyalar, Düzağaç, Kızıllar mahallesinde yollar heyelan nedeni ile kapandı.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan yağışlı ve şiddetli rüzgar Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Çulluuşağı, Mahyalar, Düzağaç, Kızıllar Mahallelerinde de etkili oldu. Yollar çamur ve kayalarla ulaşıma kapandı. Kozan Belediyesi Fen işleri ekipleri ve Kozan Arama Kurtarma Merkezi ekipleri de bölgede koordinasyon sağlayarak yol açma çalışması başlattı.

Çulluuşağı Mahalle sakini Hakkı Baz, gece fırtınadan uyuyamadıklarını ifade ederek "Sabaha kadar şiddetli fırtına ve yağış vardı. Sabah bir bakalım istedik ama ortalık savaş alanına dönmüş. Ekin tarlası yolun içine inmiş" dedi.

Çulluuşağı Mahalle Muhtar Salih Ataşoğlu ise mahallenin tüm yollarının kapandığını ifade ederek, "Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'a sabah erken saatlerde ulaştık ve hemen iş makineleri geldi. Yol açma çalışmalarımız sürüyor. Akşam saatlerine kadar yolların açılması için çalışmalar devam edecek. Yollarımız çamur ve kayalar ile kapandı"diye konuştu.