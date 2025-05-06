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Köylüler, Sulama Kanalına Düşen Karacayı Kurtardı

Köylüler, Sulama Kanalına Düşen Karacayı Kurtardı
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Edirne'nin İpsala ilçesinde bir sulama kanalına düşen karaca, köylülerin yardımıyla kurtarılıp doğaya salındı. Muhtar Hamit Korkan, geçmişte de benzer bir olay yaşandığını belirtti.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde sulama kanalına düşen karaca, köylüler tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

İpsala'nın Sarıcaali köyünde tarlaların çevresinde gezen karaca, sulama kanalına düştü. Sarıcaali köyü muhtarı Hamit Korkan ile yanındakiler, durumu fark edince seferber oldu. Karaca el birliği ile sudan çıkarılarak doğaya salındı. Hamit Korkan, yaklaşık 6 yıl önce de aynı yerde sulama kanalına düşen bir karaca bulduklarını belirterek, "Karacayı su kanalından çıkardık, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdik. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü karacanın doğaya salınmasını istedi. Biz de sulama kanalından çıkardığımız karacayı doğaya saldık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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