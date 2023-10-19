Köy merkezine inen ayıları torpil atarak kaçırdılar

Köy merkezine inen ayılar kameraya yakalandı

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde köy merkezine kadar inerek yiyecek arayan ayılar güvenlik kameralarına yakalandı. Köylülerin torpil atarak korkuttuğu ayılar kaçarak gözden kayboldu.

Olay, İnebolu ilçesine bağlı Bayıralan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyün Danya Mahallesi'nde gece saatlerinde Muammer Küpoğlu'na ait evin önüne gelen ayılar, güvenlik kamerasına yakalandı. İstanbul'da ikamet eden Küpoğlu, kameradan ayıların mahallede gezindiğini görünce komşusunu arayarak dikkatli olması ve dışarı çıkmaması konusunda uyardı. Köylülerin torpil atarak korkuttuğu ayılar kaçarak gözden kayboldu.