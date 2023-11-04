Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden resim öğretmeninin aşk mektubu sürprizi

MERSİN'in Erdemli ilçesinde geçen yıl koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren resim öğretmeni Mehmet Uğur'un (58) 2002 yılında bekarken, evleneceği eşine teslim edilmek üzere yazdığı mektuptan 'aşk' sürprizi çıktı. Eşinin tanıştıktan kısa süre sonra yazıp postaya verdiği mektubunu okuyan 2 çocuk annesi Meral Uğur, 'İnşallah evlenirsem eşimin adı Meral olur mu?' notunu görünce gözyaşına boğuldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı PTT AŞ tarafından 2002'de düzenlenen '2023'e Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılına Mektup' kampanyası kapsamında yazılan mektupların adreslere ulaştırılmasına başlandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde geçen yıl koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden resim öğretmeni Mehmet Uğur tarafından kampanya kapsamında 28 Ekim 2002'de yazılan mektup, PTT görevlisi tarafından evleneceği eşine ulaştırılmak üzere adresi verilen dönemin Arpaçbahşiş Belediye Başkanı Musa Demir'e teslim edildi. Musa Demir ise mektubu, Uğur'un 5 Ekim 2003'te evlendiği eşi ev hanımı Meral Uğur'a ulaştırdı. 1 yıl önce ölen eşinin yazdığı mektubu alan Meral Uğur gözyaşlarını tutamadı.

'EŞİMİN ADI MERAL OLSUN'

Eşi ile mektubun yazıldığı tarihten kısa süre önce tanıştıklarını belirten Meral Uğur, kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu söyledi. Uğur, "Eşim geçen yıl vefat etti. Mektubunda yazdığı 'Evlenirsem eşimin adı Meral olur mu?' isteği gerçekten beni çok duygulandırdı. Bu yazıyı yazmadan bir ay önce eşimle tanışmıştık. Beni o kadar çok seviyormuş ki evlenmek istediği kişi olarak mektubunda belirtmiş. İyi ki onunla evlenmişim. Kendisi çok iyi bir insandı. Bu yazdığı mektuptan bana hiç bahsetmedi. Kendi el yazısı ile yazılan bu mektubu ömür boyunca en güzel yerde muhafaza edeceğim. Eşimle her zaman birbirimize 'Aşkım' diye hitap ederdik. 2 çocuğumuz oldu. Çocuklarımın bir tanesi üniversitede diğeri ise lise de okuyor. Allah'ım onu bizden daha çok seviyormuş ki yanına aldı. Mekanı cennet olsun? dedi. (DHA)