Haberler

Köroğlu Dağı'nda Karla Kaplı Zirve Doğaseverleri Ağırladı

Güncelleme:
Bolu'da, karla kaplı Köroğlu Dağı'nın zirvesinde doğaseverler, zorlu hava koşullarında yürüyüş yaptı. 25 kişilik grup, görüş mesafesinin düştüğü bir yürüyüş deneyimi yaşadı.

BOLU'da, Köroğlu Dağı'nın 2 bin 400 rakımlı zirvesi karla kaplanırken, doğaseverler zirvede güç koşullarda yürüyüş yaptı.

Bolu'da doğaseveler, karla kaplı Köroğlu Dağı'nın 2 bin 400 rakımlı zirvesinde, zorlu bir yürüyüşü tamamladı. Patika14 Yürüyüş Grubu tarafından gerçekleştirilen yürüyüşte, soğuk hava nedeniyle dağ yamacındaki bitkilerin ve kayaların buzla kaplandığı görüldü. 25 doğaseverin katıldığı yürüyüşte, sis nedeniyle görüş mesafesi de 15 metreye kadar düştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
