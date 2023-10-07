Korku tüneli çözüm bekliyor

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde Seyitefendi köyü sakinlerinin sıkça kullandığı tünel özellikle yoğun yağışların olduğu zamanlarda tehlikeyi de beraberinde getiriyor.

Seyitefendi Mahallesi sakinlerinin bağ ve bahçelerine tek ulaşım imkanı olan tünel, su baskınları nedeniyle adeta korku tüneline dönüştü. Tüneldeki ışıklandırma sorunu da zaman zaman vatandaşları zor durumda bırakıyor.

Eski yol güzergahına baraj yapıldığı için inşa edilen tünelin bakımsız olması ve aydınlatmasının çalışmaması yüzünden, araçlarıyla tüneli geçerken büyük zorluklar yaşayan köylüler, yaya olarak geçerken de fener kullanmak zorunda kalıyor. Vatandaşlar yetkililerden seslerine cevap vermeleri ve bu sorunun bir an önce çözülmesi için yardım beklediklerini ifade etti.

Tünelde yağışın çok olduğu zamanlarda su baskınlarının meydana geldiğini anlatan yöre halkı, "Su seviyesi, bazen 35-40 santimetreye kadar ulaşıyor ve bu durum özellikle kadınlarımız tünelden geçmekten hem zorlanıyor hem de korkuyor. Arabalarımızla geçerken içi su doluyor. Tünelin içi kum ve çamur dolu olduğundan, geçişler daha da riskli hale geliyor. Tünel girişi ile çıkışı arasında yaklaşık 1 kilometre mesafe bulunması, olağan bir sel durumunda can ve mal kaybının olasılığını artırıyor. Yetkililer sesimizi duysun" ifadelerini kullandı.