Öğrencilerden örnek davranış: Geri dönüşüm kutusuna attılar

ERZİNCAN Kavakyolu Şehit Nazmi Ermurat İlkokulu'nda, sosyal deney çalışmasında koridora atılan kağıt parçalarını fark ederek geri dönüşüm kutusuna atan 2'inci sınıf öğrencisi Aynur Asel Öztürk ve 4'üncü sınıf öğrencisi Asel Tuana Yavuzalp, idareciler tarafından ödüllendirildi.

Kavakyolu Şehit Nazmi Ermurat İlkokulu'nda değerler eğitimi çerçevesinde sosyal deney yapıldı. 12 derslik ve 300 öğrencisi bulunan okulda, yöneticiler tarafından koridora kağıt atıkları bırakılarak öğrencilerin nasıl tepki vereceği gözlendi. Güvenlik kamerasıyla görüntülenen sosyal deneyde, teneffüse çıkan öğrencilerin bazıları atıkların üzerinden geçip giderken bazıları da tekme atmayı tercih etti.

Ders molasında gerçekleştirilen deneyde sadece Aynur Asel Öztürk ile Asel Tuana Yavuzalp, kağıt atıklarını alarak geri dönüşüm kutusuna attı. Sosyal deneyde duyarlı davranışı ile dikkat çeken 2'nci sınıfta okuyan Aynur Asel Öztürk ile 4'üncü sınıf öğrencisi Asel Tuana Yavuzalp, Okul Müdürü Cengiz Demirol tarafından kırtasiye seti ile ödüllendirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
