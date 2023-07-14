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Kore gazisi Hacı Ahmet Gezgin toprağa verildi

Yaşam Haberleri

Tokat'ın Turhal ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 92 yaşındaki Kore gazisi Hacı Ahmet Gezgin'in cenazesi toprağa verildi. Cenazeye, Gezgin'in ailesi ve yakınları ile Vali Numan Hatipoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 92 yaşındaki Kore gazisi Hacı Ahmet Gezgin'in cenazesi toprağa verildi.

Gezgin'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Pazar ilçesindeki Dereköy Camisi'ne getirildi.

Cenazeye, Gezgin'in ailesi ve yakınları ile Vali Numan Hatipoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Gazinin ailesi ve yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Gezgin'in cenazesi, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Yaşam

Turhal Tokat Kore Yaşam Haberler

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