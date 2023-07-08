Köpek Saldırısı Sonucu Vurulan Hayvan

Sakarya'nın Karasu ilçesinde eğlence merkezinin bahçesinde bağlı bulunan köpek, Mustafa O. tarafından 14 kurşunla öldürüldü. Mustafa O.'nun köpeği kendisine saldırdığı için vurduğunu söyledi.

SALDIRDIĞI İÇİN VURMUŞ

Sakarya'nın Karasu ilçesinde eğlence merkezinin bahçesinde bağlı bulunan köpek, Mustafa O., tarafından 14 kurşunla öldürüldü. Mustafa O.'nun emniyetteki ifadesinde köpeği birg ün önce kendisine saldırdığı için tabancayla vurarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Köpeğin, Mustafa O.'ya doğru hamle yaptığı, onun da kaçmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.