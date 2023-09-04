Konya'nın Derbent ilçesinde görev yapan Kaymakam Nurullah Kaya için veda töreni düzenlendi

Konya'nın Derbent ilçesinde 3 yıldır görev yapan ve Kırşehir'in Kaman ilçesine tayini çıkan Kaymakam Nurullah Kaya için veda töreni düzenlendi. Törende Belediye Başkanı Hüseyin Ayten, Kaya'ya ilçeye verdiği hizmetler ve üstün gayretleri nedeniyle belediye meclisinin kararı ile 'Fahri Hemşehrilik Beratı'nı takdim etti.