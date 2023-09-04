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Konya'nın Derbent ilçesinde görev yapan Kaymakam Nurullah Kaya için veda töreni düzenlendi

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Konya'nın Derbent ilçesinde 3 yıldır görev yapan ve Kırşehir'in Kaman ilçesine tayini çıkan Kaymakam Nurullah Kaya için veda töreni düzenlendi. Törende Belediye Başkanı Hüseyin Ayten, Kaya'ya ilçeye verdiği hizmetler ve üstün gayretleri nedeniyle belediye meclisinin kararı ile 'Fahri Hemşehrilik Beratı'nı takdim etti.

Konya'nın Derbent ilçesinde 3 yıldır görev yapan ve Kırşehir'in Kaman ilçesine tayini çıkan Kaymakam Nurullah Kaya için veda töreni düzenlendi.

Derbent Belediye Meclis Salonu'ndaki törene, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, daire amirlerinin katıldı.

Törende Belediye Başkanı Hüseyin Ayten, Kaya'ya ilçeye verdiği hizmetler ve üstün gayretleri nedeniyle belediye meclisinin kararı ile "Fahri Hemşehrilik Beratı"nı takdim etti.

Kaynak: AA / Osman Arslan - Yaşam

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