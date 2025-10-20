Haberler

Konya'da Yavru Piton Yılanına El Konuldu

Konya'da Yavru Piton Yılanına El Konuldu
Güncelleme:
Emniyet güçleri, asayiş kontrolü sırasında bir kişinin cebinden çıkan yavru piton yılanına el koydu ve şahsa para cezası uyguladı. Yılanda sağlık kontrolleri için hayvanat bahçesine teslim edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Konya'da emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen asayiş kontrolü sırasında bir şahsın cebinden yavru piton yılanı çıktı ve durum ekiplerimize bildirildi. Olay yerine intikal eden ekiplerimiz tarafından piton yılanına el konulurken ilgili şahsa da idari para cezası uygulandı. Teslim alınan yavru piton, sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Karatay Hayvanat Bahçesi veteriner hekimlerine teslim edildi. Yaban hayvanlarını doğadan izinsiz almak, bulundurmak, satmak yasaktır ve cezai işlem gerektirir. Doğaya birlikte sahip çıkalım" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
