Konya'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki hafta önce kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, iki hafta önce Seydişehir- Konya Kara yolu Karabulak Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 42 ZK 989 plakalı kamyon ile Kadir Özdemir (15) idaresindeki plakasız motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosikletin arka kısmında oturan H.K. (15) ağır yaralandı. Kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Kadir Özdemir daha sonra Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavisi devam eden Kadir Özdemir, 2 hafta sonra kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KONYA