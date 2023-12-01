Konya'da Engelliler Günü Etkinlikleri

Konya'nın Karapınar ve Beyşehir ilçelerinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Karapınar'da Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, öğrencilerin hazırladığı gösteriler izlendi. Beyşehir'de ise Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde Kamil Akkanat Özel Eğitim ve Uygulama Okulu tarafından etkinlik düzenlendi.

Konya'nın Karapınar ve Beyşehir ilçelerinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Karapınar'da Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, öğrencilerin hazırladığı gösteriler izlendi.

Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, burada yaptığı konuşmada, "Engellilerimizin sosyal yaşamda yer edinmeleri için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Engellerin en büyüğünün zihinlerde ve gönüllerde olduğunu unutmamalıyız." ifadesini kullandı.

Programda, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Beyşehir

Beyşehir'de, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde Kamil Akkanat Özel Eğitim ve Uygulama Okulu tarafından gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, gösterilerini sundu.

Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı konuşmada, "Bugün burada çok anlamlı bir günü birlikte beyhude etmek, yaşamak ve birlikte engelli olan yavrularımızın gününde, onlara ne yapabiliriz, nasıl omuz verebiliriz diye toplanmış bulunuyoruz." ifadesini kullandı.