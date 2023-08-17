Konya'da çıkan arazi yangını söndürüldü

Konya'nın Hüyük ilçesinde çıkan arazi yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İmrenler ile Selki mahalleleri arasındaki otluk alanda saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri yakınındaki ceviz bahçesi, evler ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı. 100 dönüm otluk alanın etkilendiği yangın söndürülürken, ekipler soğutma çalışması yaptı.

Hüyük ilçesinde meydana gelen bir başka yangında ise 10 dönüm alanda bulunan saman balyalarının tamamı yanarak kül oldu. Hüyük'e bağlı Budak Mahallesi'nde arazide henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangına ihbar üzerine ilk müdahaleyi adrese gelen itfaiye ekipleri yaptı. Ekipler ile birlikte yangın mahalline giden Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de itfaiye aracına çıkarak hortumla alevlere su sıktı. Hüyük Belediyesi'ne ait iş makinesi ve arazözlerin de destek verdiği çalışmalar sonrasında yangın kontrol altına alındı.

Her iki yangın ile ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA