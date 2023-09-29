Konya'da çiftlikte çıkan yangında 10 bin saman balyası zarar gördü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 10 bin saman balyası zarar gördü. Yangın kontrol altına alındıktan sonra saman balyaları kamyonlarla başka noktalara taşındı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir çiftlikte bulunan yaklaşık 10 bin saman balyası çıkan yangın sonrası zarar gördü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Seydişehir ilçesine bağlı Ortakaraören Mahallesinde bulunan çiftlikte çıktı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Emin Oğul'a ait çiftlikte bulunan saman balyaları bir anda yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çiftlik sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, belediyeye ait iş makilerine de söndürme çalışmalarına destek verdi. Dün akşam saatlerinde başlayan yangının öğle saatlerinde kontrol altına alındığı öğrenildi. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın sonrası yaklaşık 10 saman balyasının zarar gördüğü belirtildi. Yanan saman balyaları kamyonlarla bulundukları yerden başka noktalara götürülüyor.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KONYA