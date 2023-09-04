Konya Bozkır'da Rüzgarın Etkisiyle Evler Zarar Gördü

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Dereiçi Mahallesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı evler zarar gördü. Bozkır Kaymakamı Tolga Turan, zarar gören vatandaşları ziyaret ederek, bilgi aldı. Devlet olarak afetten zarar gören vatandaşların yanında olduklarını belirten Turan, geçmiş olsun dileklerini iletti.