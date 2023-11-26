Konya Beyşehir'de İş Hanında Çıkan Yangın Söndürüldü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 4 katlı iş hanının çatısında çıkan yangın korku ve paniğe yol açtı. Yangın, bitişiğindeki binaya ve alt kattaki işyerlerine sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçesi Dalyan Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı iş hanının çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısında bacadan çıktığı tahmin edilen yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm binanın çatısını sararak bitişindeki binayı da tehdit etmeye başladı. Zemin katında işyerlerinin bulunduğu iş hanının çatısındaki yangına ilk müdahaleyi Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye dairesi ekipleri yaptı. Alevlerin çatıyı sarmasıyla büyüyen yangın nedeniyle çevre ilçelerden destek itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ilçede faaliyet gösteren hazır beton firmalarına ait çok sayıda beton mikseri ve Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü yangın arazözü ile su tankeri ve Beyşehir Belediyesine ait su tankerleri de destek verdi. Yangın nedeniyle çatıda zaman zaman yaşanan çökmeler, korku ve paniğe yol açtı. Cadde üzerinde söndürme çalışmalarına katılan itfaiye ekiplerine de zor anlar yaşatan çökmeler nedeniyle görevliler tehlike atlattı. İtfaiye görevlileri, çatıdan kopan üzerinde alevler olan ahşap kısımların alttaki ofis ve işyerlerine sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. İş hanının çevresindeki park halinde olan araçlar ise, sahipleri tarafından kaldırılırken, sahiplerine ulaşılamayan park halindeki araçlar ise çağrılan çekiciler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. İş hanının zemin katında bulunan bazı işyerleri sahiplerinin önemli malzemelerini dükkanlarından alarak uzaklaştırdığı görüldü. Yangın rüzgarın şiddetini azaltması ve ekiplerin yoğun müdahalesi ile uzun uğraşların ardından kontrol altına alındı. Yangın sonucu iş hanının çatısı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. - KONYA