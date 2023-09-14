Kontrolden çıkan araç takla attı

ERZURUM - Erzurum'un Yakutiye İlçesi Lala Paşa Mahallesi'nde meydana gelen kazada bir araç takla atarak ters döndü.

Saat 15.00 sıralarında Erzurum Kalesi yakınlarında bulunan Hanım Hamamı Sokak'ta 25 ACB 682 plakalı aracın sürücüsü henüz sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yolun kenarındaki kaldırıma çarparak bir anda ters döndü. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kadın şoförün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Daha sonra olay yerine gelen sağlık görevlileri sürücüye yerinde yardım etti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.