Konteyner Gelmediği İçin Depremzedeler Römorkta Kalıyor

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde evleri 25 Temmuz'da meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki Kozan depreminde ağır hasar alan Fatma Kekilli, ailecek römorkta kaldıklarını belirterek konteyner gelmemesine tepki gösterdi. Kekilli, "6 Şubat depreminde evimiz az hasarlıydı sonraki Kozan depreminde ağır hasar aldı evimiz. Çadır istedik bir çadır getirdiler, dut ağacının dibine kurduk. Yağmur yağıyor, perişan oluyoruz. Yıldırım tehlikesi var, yelin atma tehlikesi var. Her tehlikeden korktuğumuz için römorka yer yaptık orada yaşıyoruz" dedi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Alibeyli köyü Kalfa Mahallesi'nde eşi ve oğlu ile yaşayan Fatma Kekilli, konteyner gelmediği için römorkta kaldıklarını ifade etti. Çadırlarının olduğunu ancak havaların soğuduğunu, yağmur yağdığında ise çadıra su girdiğini anlatan Kekilli, okula giden oğlunun ağaç altında olan çadırda yıldırımdan korktuğu için kalmak istemediğini söyledi.

"RÖMORKTA KALIYORUZ"

Depremzede Fatma Kekilli şöyle konuştu:

"6 Şubat depreminde evimiz az hasarlıydı sonraki Kozan depreminde ağır hasar aldı evimiz. Çadır istedik, bir çadır getirdiler dut ağacının dibine kurduk. Yağmur yağıyor perişan oluyoruz. Yıldırım tehlikesi var, yelin atma tehlikesi var. Her tehlikeden korktuğumuz için römorka yer yaptık orada yaşıyoruz. Ortaokul son sınıfa giden çocuğum var derste çalışamıyor. Korkuyor mecburen akşam römorkta yatmak zorunda kalıyor, çok zor durumdayız.

"BİR TÜRLÜ KONTEYNERİMİZ GELMİYOR"

Gittik konteynere başvurduk Sumbas'a. Sumbas da dedi, ' Osmaniye'ye gideceksin'. Osmaniye'ye gittik, Osmaniye'de de her yere başvurduk hak sahibi olduk ama bir türlü konteynerimiz gelmedi. Kış geldi, soğuk üşüyoruz ama bir türlü konteynerimiz gelmiyor. Koyacak yer yok dediler onu da kepçe çağırdım düzlettim güzel konteynere yer yaptırdım 1 ayı geçti hala yine konteyner gelmedi. Bir an önce konteynerin gelmesini istiyoruz. Römorkta yatıyoruz gece rüzgar esiyor. Römork sallanıyor çadır gidiyor, hep korkuyoruz yani. Daha canlı esse römorkta devrilebilir. Her an tehlikedeyiz. Gece kalkıyoruz tutuyoruz yel estiği zaman. Çok perişan durumdayız. Çadır kurduk ama çadırda yaşayamıyoruz. Neden; çünkü büyük ağacın dibinde üstüne çadır çekmemize rağmen yıldırım atmasından, ağacın kökten atmasından çok korkuyoruz. O yüzden herhangi bir şekilde çadırda yatamıyoruz. Mecbur römorkta yatmak zorundayız. O da tehlike yel estiği zaman sallanıyor. Çok perişan durumdayız. Lütfen bir an önce konteynerimizin gelmesini istiyoruz."