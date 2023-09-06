Konak Belediyesi'nin düzenlediği toplu sünnet şöleni

Konak Belediyesi'nin düzenlediği toplu sünnet şöleninde Başkan Batur, dayanışma vurgusu yaparak, belediyelerin sosyal dayanışmanın en önemli kurumlarından biri olduğunu belirtti. Şölen kapsamında sünnet olan 80 çocuk ve aileleri katıldı.

Konak Belediyesi'nin düzenlediği toplu sünnet şöleninde konuşan Başkan Batur, dayanışma vurgusu yaparak, "Belediyeler, sosyal dayanışmanın en önemli kurumlarından bir tanesi. Belediyecilik, vatandaşın sıkıntılı zamanlarında yanında olan, onlarla beraber omuz omuza dayanışmayı bilen bir anlayıştır. Biz, tüm problemleri birlikte, dayanışarak aşıyoruz. Bizim anlayışımız, birlikte Konak" dedi.

Konak Belediyesi'nin düzenlediği, toplamda 400 çocuğun sünnet geleneğinin yerine getirileceği toplu sünnet organizasyonu kapsamında sünnet olan 80 çocuğun yer aldığı ilk sünnet şöleni gerçekleşti. Toros Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplu sünnet şölenine Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, belediye bürokratları, muhtarlar, sünnet çocukları ve aileleri katıldı.

BATUR: BELEDİYELER, SOSYAL DAYANIŞMANIN EN ÖNEMLİ KURUMLARINDAN BİRİDİR

Toplu sünnet şöleninde bir konuşma yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Birlikte Konak" vurgusu yaptı. Konak Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğünün muhtarlarla iletişim halinde yürüttüğü sıkı bir çalışma sonunda gerçekleştirilen toplu sünnet organizasyonunun aynı zamanda bir dayanışma örneği olduğunu dile getiren Başkan Batur şunları söyledi:

"Belediyeler, sosyal dayanışmanın en önemli kurumlarından biridir. Belediyecilik, sadece yol, su, kanal, plan işleri yapmayı değil aynı zamanda vatandaşın sıkıntılı zamanlarında yanında olan, onlarla beraber omuz omuza dayanışmayı bilen bir anlayıştır. Biz, tüm problemleri birlikte, dayanışarak aşıyoruz. Bizim sloganımız biliyorsunuz, Birlikte Konak. Birlikte Konak anlayışında halkımız var, yöneticilerimiz var, muhtarlarımız ve belediye meclis üyesi arkadaşlarımız var."

"ÇOCUKLARIMIZIN BAHTI AÇIK OLSUN"

Sünnet çocuklarını kutlayan Başkan Batur, toplu sünnet organizasyonunda emeği geçenlere teşekkürlerini şu sözlerle iletti:

"Sünnet olan bütün çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum Sağlıklı, huzurlu, başarılı bir yaşam diliyorum. Çocuklarımızın bahtı açık olsun, her şey gönüllerince olsun. Bu organizasyonda belediyemize güvendikleri için ve birlikte hareket ettikleri için velilerimize de teşekkür ediyorum. Çok değerli muhtar arkadaşlarımızın ailelere ulaşmamızda çok büyük emeği var, onlara da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum"

400 ÇOCUK SÜNNET OLACAK

Muhtarlıklar aracılığıyla başvurusu yapılan 400 çocuğun sünnetinin gerçekleştirileceği toplu sünnet organizasyonu kapsamındaki ilk şölende sünnet işlemleri geçtiğimiz günlerde tamamlanmış olan 80 sünnet çocuğu gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Toros Sosyal Tesisinin düğün salonunda gerçekleştirilen şölende çocuklar için birbirinden renkli ve eğlenceli etkinlikler hazırlandı. Zeybek gösterisinin hayran bıraktığı şölende CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi de zeybek oyununa katılarak çocukları sevindirdi. Aileleriyle birlikte bol bol eğlenen çocuklar sünnet hediyelerini Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'dan aldı.