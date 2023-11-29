Konak Belediyesi, İzmir'deki Esnafa Kum Torbası Desteği Verdi

Konak Belediyesi, günlerdir şiddetli yağış ve fırtına etkisinde olan İzmir için yinelenen sel ve su baskını uyarısının ardından Alsancak bölgesindeki esnafa kum torbası desteği verdi. 1000'in üzerinde kum torbasını esnafa ulaştıran Konak Belediyesi ekiplerinin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sahada olacağını belirten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Sel, su baskını uyarıları maalesef devam ediyor. Biz de esnafımızla dayanışma içinde olmaya, yaşanan mağduriyeti birlikte atlatmak için omuz omuza olmaya devam ediyoruz. Bu gece yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ufak da olsa bir önlem olarak esnafımıza kum torbalarını teslim ettik. Ekiplerimiz de anında müdahale için sahada olacak" dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir'de günlerdir etkili olan sağanak yağış ve fırtına sebebiyle esnafın daha fazla mağduriyet yaşaması için belediye ekiplerini seferber etti. Özellikle Alsancak bölgesinde deniz seviyesinin de yükselmesiyle işyerleri su alan esnafa hem temizlik hem işgaliye desteği sağlayan Konak Belediyesi, yinelenen sel, su baskını, yıldırım, fırtına uyarısının ardından esnafa kum torbası dağıttı. Kordon ile paralel cadde ve sokakları başta olmak üzere bölgedeki esnafa 1000'in üzerinde kum torbası verildi.

BATUR: ESNAFIMIZLA DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, belediye ekiplerinin sahada olduğunu ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır beklediğini dile getirdi. Her zaman esnafın yanında olduklarını vurgulayan Batur, "Yağış ve fırtınayla birlikte deniz seviyesinin de yükselmesiyle özellikle Alsancak bölgesi esnafımız gerçekten kabus gibi bir gece yaşadı. Biz her zaman olduğu gibi yine esnafımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Sel, su baskını uyarıları maalesef devam ediyor. Biz de esnafımızla dayanışma içinde olmaya, yaşanan mağduriyeti birlikte atlatmak için omuz omuza olmaya devam ediyoruz. Bu gece yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ufak da olsa bir önlem olarak esnafımıza kum torbalarını teslim ettik. Ekiplerimiz de anında müdahale için sahada olacak" diye konuştu.