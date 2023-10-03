Kömür ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden madenci toprağa verildi
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesindeki özel bir şirkete ait kömür ocağında göçük meydana gelen göçükte hayatını kaybeden madenci toprağa verildi. Madenci İsteny Delikanlı, dua ve gözyaşları arasında eşliğinde Moymul Mezarlığında toprağa verildi.
Kömür ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden madenci toprağa verildi
KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesindeki özel bir şirkete ait kömür ocağında göçük meydana gelen göçükte hayatını kaybeden madenci toprağa verildi.
Meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden evli ve iki çocuk babası madenci 37 yaşındaki İsneyn Delikanlı'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi mahalle camiine getirildi.
İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan'ın kıldırdığı cenaze namazına Delikanlı'nın mesai arkadaşları, ilçe protokolü ve yüzlerce vatandaş katıldı.
Madenci İsteny Delikanlı, dua ve gözyaşları arasında eşliğinde Moymul Mezarlığında toprağa verildi.